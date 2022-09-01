Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Препятствий для въезда миссии МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС нет. Об этом 1 сентября сообщил глава администрации города Александр Волга.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Он выразил надежду, что усилившиеся обстрелы Энергодара со стороны ВСУ и другие провокации Киева не сорвут миссию МАГАТЭ на АЭС. По его словам, объективных препятствий для въезда нет.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили о возможной остановке работы пятого энергоблока ЗАЭС из-за срабатывания аварийной защиты станции.