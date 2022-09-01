Воронеж, 1 сентября 2022, 10:22 — REGNUM Мега-школа на 2 860 мест в Воронеже готова наполовину, об этом в телеграм-канале 1 сентября сообщил глава администрации города Вадим Кстенин.
По данным мэра, уже выполнены бетонная подготовка и фундамент, завершаются работы по возведению монолитных стен и колонн, устройству перекрытий, кладке стен и перегородок.
Контур здания, добавил мэр, должен быть закрыт до конца 2022 года.
Как напоминает корреспондент ИА REGNUM, мега-школа в Воронеже возводится на Московском проспекте, строительство ведётся в рамках нацпроекта «Образование». Общая площадь новой школы составит около 60 тысяч квадратных метров, она будет рассчитана на 110 классов и почти три тысячи учеников.