Самара, , 10:23 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров лично поздравил школьников и родителей одной из школ Самары с Днём знаний. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Сегодня замечательный день, День знаний, но здесь, в 26-й школе, праздник двойной — мы открываем второй корпус этой замечательной, уютной, современной школы. Договорившись два года назад о том, что здесь будет жить детство и образование, мы подтверждаем свои планы. Я очень рад, что мне удалось добиться того, чтобы школа прирастала, чтобы фактически две новые школы появились на этой территории», — заявил глава региона.

Он также сообщил, что 10 сентября здесь откроется новый детский сад.

Глава региона отметил, что в ближайшие годы в Самарской области появятся ещё девять новых школ.

Азаров поздравил всех в Днём знаний и пожелал успехов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в День знаний в Тольятти состоится детский забег.