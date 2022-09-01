Ростов-на-Дону, , 10:20 — REGNUM Российская IT-компания ГК Бештау запустила в Ростове серийное производство материнских плат для отечественных персональных компьютеров, сообщили в Минпромторге РФ.

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Отмечается, что производственная мощность площадки позволяет осуществлять монтаж на печатные платы до 500 млн компонентов в год. Линейка продукции включает материнские платы, скалеры (платы управления мониторами), интерфейсные платы для устройств ввода. К 2023 году планируется наладить производство полного цикла в Ростове-на-Дону.

На первом этапе реализации проекта элементы корпуса и упаковку будут производить на заводе ГК Бештау в Ессентуках.