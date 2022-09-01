Мирзиёев пообещал резко сократить участие государства в экономике
Ташкент, 1 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Узбекистане в целях развития экономики будут устранены все барьеры, препятствующие развитию частной собственности и предпринимательства, реформировано государственное управление, резко сокращено участие государства в экономике. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на торжестве, посвященном празднованию Дня независимости, которое отмечается в стране 1 сентября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Шавкат Мирзиёев
«На основе развития бизнеса в Новом Узбекистане, который мы начали строить, будут создаваться дополнительные рабочие места, сокращаться бедность, увеличиваться доходы населения», — подчеркнул президент.
Он также сообщил, что «продолжатся реформы по снижению налогового бремени на население и предпринимателей, упрощению налоговой системы».
«При этом никто не будет иметь особых льгот, мы создадим все условия для здоровой конкурентной среды», — сказал президент.