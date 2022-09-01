Степанакерт, , 12:44 — REGNUM Несмотря на прекращение функционирования дороги в Лачинском коридоре, российские миротворцы продолжат выполнение своих задач уже на новой дороге, связывающей Армению и Арцах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Корнидзор. Армения Soghomon Matevosyan

«Если мы говорим о перспективе, то основные задачи поддержания безопасности на этой альтернативной Лачинской новой дороге, которая ведёт от села Корнидзор и дальше верхним маршрутом, минуя Лачин и Шушу к Степанакерту, будут по-прежнему, выполняться российскими миротворцами. Они передислоцировали свои посты на новую дорогу, и окончательно этот вопрос, видимо, будет завершён к 1 сентября. Будем надеяться на то, что и по окончании пятилетнего срока, предусмотренного трёхсторонними соглашениями 2020 года, российские миротворцы там останутся по договорённости сторон», — сказал эксперт.

Напомним, что 26 августа азербайджанские войска заняли город Лачин, тем самым прекратив движение по автодороге, соединяющей Армению с Нагорном Карабахом. Сообщение между ними будет осуществляться по новой объездной дороге.