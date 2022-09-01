Ташкент, 1 сентября 2022, 10:16 — REGNUM Пока судебная система не станет независимой, наше общество не будет развиваться, каждый, кто обратится в судебные органы, должен убедиться, что здесь верховенствуют закон и справедливость. Как передает корреспондент ИА REGNUM об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на торжестве, посвященном празднованию Дня независимости, которое отмечается в стране 1 сентября.
«Политическая жизнь Казахстана»
Мирзиёев: Судебная система должна стать независимой
«В Новом Узбекистане только суд имеет право выносить справедливое решение по любому спорному вопросу. Любое вмешательство в дела судейского корпуса будет жестко пресекаться, будут созданы все условия для спокойной работы судей. Как бы трудно ни было, мы обязательно реализуем наши реформы в судебной системе», — пообещал президент.
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За последние годы главными событиями политической жизни Узбекистана стали: смерть первого и бессменного президента страны Ислама Каримова в 2016 году и вступление в должность его преемника Шавката Мирзиёва. Новый президент анонсировал большой список реформ, часть из которых должна повысить эффективность государственного аппарата. Единого мнения об промежуточных итогах заявленных реформ нет. Критики считают, что анонсированные президентом изменения не больше, чем смена вывески, а не реальные меры по решению накопившихся проблем.
За последние годы главными событиями политической жизни Узбекистана стали: смерть первого и бессменного президента страны Ислама Каримова в 2016 году и вступление в должность его преемника Шавката Мирзиёва. Новый президент анонсировал большой список реформ, часть из которых должна повысить эффективность государственного аппарата. Единого мнения об промежуточных итогах заявленных реформ нет. Критики считают, что анонсированные президентом изменения не больше, чем смена вывески, а не реальные меры по решению накопившихся проблем.