Мирзиёев: Судебная система должна стать независимой
Ташкент, 1 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Пока судебная система не станет независимой, наше общество не будет развиваться, каждый, кто обратится в судебные органы, должен убедиться, что здесь верховенствуют закон и справедливость. Как передает корреспондент ИА REGNUM об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на торжестве, посвященном празднованию Дня независимости, которое отмечается в стране 1 сентября.
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Суд
«В Новом Узбекистане только суд имеет право выносить справедливое решение по любому спорному вопросу. Любое вмешательство в дела судейского корпуса будет жестко пресекаться, будут созданы все условия для спокойной работы судей. Как бы трудно ни было, мы обязательно реализуем наши реформы в судебной системе», — пообещал президент.