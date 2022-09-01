Ташкент, 1 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Пока судебная система не станет независимой, наше общество не будет развиваться, каждый, кто обратится в судебные органы, должен убедиться, что здесь верховенствуют закон и справедливость. Как передает корреспондент ИА REGNUM об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на торжестве, посвященном празднованию Дня независимости, которое отмечается в стране 1 сентября.

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