Мелитополь, Бывш. УССР, , 10:15 — REGNUM В результате ударов киевских боевиков, на Запорожской АЭС могла сработать аварийная защита, отключившая пятый энергоблок. Об этом 1 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Он рассказал в личном телеграм-канале, что по предварительной и неподтверждённой информации после обстрелов киевских войск мог отключиться пятый энергоблок ЗАЭС.

«По предварительной и пока неподтверждённой информации, из-за обстрелов террористов Зеленского на ЗАЭС отключился пятый энергоблок — сработала аварийная защита», — проинформировал Рогов.

Он также раскрыл подробности высадки киевского десанта в районе Энергодара. По его словам, это произошло спустя полчаса после массированного обстрела города.