Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Студенты и школьники снова могут воспользоваться скидками на проезд в пригородных поездах Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Электричка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, разовый проездной по одностороннему направлению либо туда и обратно учащиеся могут приобрести со скидкой в 50%. Возможность покупки такого билета будет действовать в Петербурге и Ленинградской области с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

Отметим, что для покупки билета по льготной цене при себе нужно иметь необходимый документ. Например, ученический или студенческий билет.

Читайте ранее в этом сюжете: Электрички из Петербурга на Финляндском направлении будут ходить чаще