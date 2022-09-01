Анкара, , 10:23 — REGNUM Российский посол в Турции Алексей Ерхов выразил надежду, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не будет отменена в последний момент, как случалось ранее. Об этом он заявил в интервью газете Yeni Şafak.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители МАГАТЭ уже выехали в город Энергодар Запорожской области, об этом, как сообщало ИА REGNUM, заявил глава организации Рафаэль Гросси. Ерхов подчеркнул, что обвинения западных СМИ в том, что российские военные якобы наносят удары по ЗАЭС, абсурдны.

Российская армия размещает бронемашины вокруг электростанции. Когда киевские войска ведут обстрел этих машин, они попадают в АЭС.

«Как ещё мы можем защитить ЗАЭС от ракетных атак, если мы не разместим системы ПВО в непосредственной близости?» — заявил дипломат.

Он добавил, что Россия в целом достаточно открыта и готова показать ситуацию на АЭС международным экспертам. В Москве надеются, что запланированный визит не будет отменён в последний момент, и эксперты смогут убедиться: правда — на стороне России.

Читайте также: Минобороны РФ заявило о попытке Киева захватить Запорожскую АЭС