Москва, , 10:14 — REGNUM Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) в рамках программы импортозамещения разработал полные аналоги вакуумных выключателей Siemens, сообщили в компании.

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Отмечается, что вакуумные выключатели входят в состав тяговых подстанций — электроустановок, питающих подвижные составы и другую железнодорожную инфраструктуру. Вакуумный выключатель используется для защиты электросетей при аварийных коротких замыканиях.

Вакуум в дугогасительных камерах выключателя обладает высокой электрической прочностью и служит эффективной средой для гашения электрической дуги при отключении токов короткого замыкания, за счет чего значительно возрастает срок службы и надежность работы сетей.

Новая линейка вакуумных выключателей создана по запросу Российских железых дорог для замены коммутационных аппаратов SIEMENS. Оборудование рассчитано на номинальные токи до 1600 А и напряжение 27,5 и 35 кВ. Оно состоит из отечественных комплектующих в одно-, двух- и трехполюсном исполнении и разработано с учетом особенностей применения на энергообъектах железных дорог.