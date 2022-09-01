Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге задержится до вечера 1 сентября, однако интенсивность его уменьшится, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дождь в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалист отметил, что основной погодной интригой дня остается вопрос, будет ли сегодняшнее 1 сентября в Санкт-Петербурге самым холодным, или 1987 год с максимальной температурой +10 градусов останется рекордным.

«Смогут ли первоклассники вспоминать потом историческое событие, как они начали учиться в первый самый холодный школьный день. Думаю, уже после обеда это будет понятно, и можно будет уточнить график самых холодных лет в начале учебного года», — заявил Колесов.

В свою очередь ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус уточнил, что в первый день осени погоду в Северной столице продолжит формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего на северо-восток Европейской России.

«Его стараниями небо продолжат закрывать плотные и низкие облака, пройдут дожди и по-прежнему будет ветрено, а температурный фон окажется на шесть-семь градусов ниже климатической нормы», — отметил специалист.

Температура воздуха в течение дня будет в районе +8…+10 градусов, по Ленинградской области +6…+11 градусов. Будет дуть северный ветер 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

«В пятницу робкие прояснения, небольшие дожди местами и на пару градусов теплее», — заметил синоптик.

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