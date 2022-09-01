Париж, 1 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, адресованное жертвам школьной травли, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Накануне возвращения в школы, колледжи и вузы миллионов детей Эммануэль Макрон передал сообщение жертвам школьной травли. Президент призывает пострадавших осудить нападавших и рассказать об этом взрослым.

«Я не хочу признавать, что это возвращение в школу является синонимом испытания. Слишком многие из вас уже слышали оскорбления, угрозы, оскорбления в школе, терпят их ежедневно. А когда заканчивают в школе, возвращаются в соцсети», — заявил Эммануэль Макрон.

«Вы не одиноки», — настаивает президент.

«Я хотел бы, чтобы, как только это произойдет, вы рассказали об этом своим родителям, своим учителям. Расскажите об этом. Мы больше не позволим им этого делать», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, экономический рост во Франции может снизиться на 0,5% в случае немедленного и полного прекращения поставок российского газа в страну.

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