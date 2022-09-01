Якутск, 1 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Бывшая жена жителя Якутии отправила его новой супруге видео со сведениями о его личной жизни. Компрометирующая информация нанесла мужчине моральный вред, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

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Женщину обвиняют в распространении информации о частной жизни лица без его согласия. Уголовное дело возбуждено по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Компрометирующее видео якутянка отправляла умышленно, через WhatsApp.

«Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает наказание до 2 лет лишение свободы», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области возбудили уголовное дело в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни в октябре 2021 года. Тогда Неустановленное лицо разместило в интернете видеофайлы, составляющие личную тайну женщины, проживающей в городе Аше.