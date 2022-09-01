Иркутск, 1 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Иркутской области 1 сентября стартовал отопительный сезон, сообщает телеграм-канал правительства региона. Первыми в регионе запущены все пять котельных самого северного — Катангского района.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

5 сентября планируется подключить к теплу дома и социальные объекты в Бодайбинском районе. В остальных районах дома начнут отапливать в разное время, это зависит от конкретных погодных условий и прогнозов.

«На подготовку к отопительному периоду 2022–2023 годов в Иркутской области запланировано более 5 млн рублей. Вопросы, связанные с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства региона, находятся под контролем регионального Правительства», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным иркутских синоптиков, в ночь на 1 сентября в некоторых районах Приангарья подморозило от 0°C до минус 5°C.

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