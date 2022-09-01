Новосибирск, 1 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области сельхозпроизводители намолотили первый миллион тонн зерна. К 1 сентября убрано 462 тыс. га или 30% уборочной площади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Agro.cap.ru Уборочная страда. Чувашская Республика

Общая площадь зерновых и зернобобовых культур в регионе составляет 1,52 млн га, из которых на пшеницу приходится 920 тыс. га. Как отмечается, урожайность зерновых высокая — около 24 центнеров с гектара.

По словам министра сельского хозяйства субъекта Евгения Лещенко, на поддержку аграриев в этом году из областного бюджета выделено 3,4 млрд рублей.

«Колоссальные средства, это вдвое больше, чем в прошлом году. Большая часть этих средств направлена на техническое переоснащение сельского хозяйства», — отметил чиновник.

Наиболее высокие темпы работы демонстрируют хозяйства Сузунского (убрано 46% площадей), Краснозерского (43%), Маслянинского и Купинского районов (40%).