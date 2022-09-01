Нур-Султан, , 10:11 — REGNUM Для укрепления национального единства Казахстана нужно простить участников январских беспорядков. Об этом 1 сентября президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил в послании согражданам.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что и участники протестов, и правоохранители являются гражданами страны. Наказания для тех, кто не совершил тяжких преступлений, были назначены по низкой планке, но Токаев считает, что их нужно отменить.

«Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий», — сказал президент.

При этом Токаев подчеркнул, что это не коснётся организаторов беспорядков, а также виновных в госизмене и в попытке захватить власть.

Напомним, в Казахстане 2 января начались протесты, которые потом переросли в беспорядки. Тогдашнего главу Комитета национальной безопасности республики Карима Максимова сняли с поста главы КНБ 6 января и задержали. Позже были проведены замены в руководстве комитета.

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