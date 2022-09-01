В России создали «умную» фитолампу для выращивания овощей в теплицах
Санкт-Петербург, 1 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» представили светодиодную фитолампу с функцией подбора параметров для автоматической обработки различных типов растений, сообщили в Минобрнауки РФ.
Алексей Иванов ИА REGNUM
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Отмечается, что с ее помощью удалось достичь роста урожайности салата почти на 60%. Фитолампа позволяет подобрать оптимальные параметры для каждой культуры, меняя диапазон освещения.
В будущем ученые планируют испытать технологию в тепличных хозяйствах. Фитолампа также способна распознавать появление человека в зоне работы устройства и перестраивать освещение таким образом, чтобы обеспечить безопасность для глаз.