Ташкент, 1 сентября 2022, 10:07 — REGNUM В Узбекистане накануне вечером состоялось празднование Дня независимости, которое отмечается в стране 1 сентября, в мероприятии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в празднике приняли также участие руководители правительства, обеих палат парламента республики, министерств и ведомств страны, дипломатический корпус, широкая общественность, журналисты.
Президент отметил, что «в течение последних шести лет, на новом этапе развития страны, мы последовательно продолжаем начатые нами демократические реформы». Он указал, что за прошедший период «главным в деятельности стал принцип «Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу”».
По словам Мирзиёева, можно «с уверенностью сказать: сегодняшний Узбекистан — это не вчерашний Узбекистан и, наш народ — уже не тот, каким был вчера».
По его словам, все хорошо понимают, что «непросто осуществить то, к чему сегодня стремимся — построить Новый Узбекистан, заложить фундамент Третьего Ренессанса». Он подчеркнул, что для выполнения такой великой задачи необходимо многое.