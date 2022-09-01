Ташкент, 1 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Узбекистане накануне вечером состоялось празднование Дня независимости, которое отмечается в стране 1 сентября, в мероприятии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в празднике приняли также участие руководители правительства, обеих палат парламента республики, министерств и ведомств страны, дипломатический корпус, широкая общественность, журналисты.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Пройдут годы, века, но День независимости, вернувший нам национальную государственность и национальную гордость, наши права и свободы, ставший прочной основой всех наших успехов и достижений, всегда будет для нас и грядущих поколений самым великим и дорогим праздником», — сказал президент, выступая перед собравшимися.

Президент отметил, что «в течение последних шести лет, на новом этапе развития страны, мы последовательно продолжаем начатые нами демократические реформы». Он указал, что за прошедший период «главным в деятельности стал принцип «Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу».

«Министры и хокимы, депутаты и сенаторы, руководители и ответственные лица, все мы, как сказал великий поэт Чулпан, стали ближе к народу, черпая и вдохновляясь его силой и мощью, и служим ему на основе новых подходов», — подчеркнул президент.

По словам Мирзиёева, можно «с уверенностью сказать: сегодняшний Узбекистан — это не вчерашний Узбекистан, и наш народ — уже не тот, каким был вчера».

«Несмотря на негативное воздействие пандемии и глобального кризиса, наша страна уверенно идет по пути построения свободной, благоустроенной и процветающей жизни», — отметил глава Узбекистана.

По его словам, все хорошо понимают, что «непросто осуществить то, к чему сегодня стремимся — построить Новый Узбекистан, заложить фундамент Третьего Ренессанса». Он подчеркнул, что для выполнения такой великой задачи необходимо многое.

«Но самый важный и решающий фактор — это путь демократических реформ. И мы никогда не свернем с этого пути, который полностью отвечает интересам нашего народа. Как бы ни было трудно, мы будем идти только вперед», — сказал Шавкат Мирзиёев.