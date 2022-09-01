Мелитополь, Бывш. УССР, , 10:07 — REGNUM Высадка киевского десанта в районе Энергодара началась примерно через полчаса после массированного обстрела города. Об этом 1 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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По словам Рогова, киевский десант начали высаживать через полчаса после массированного обстрела Энергодара. Сейчас боевики находятся в двух километрах от станции. Рогов добавил, что националисты подвергаются обстрелу со стороны союзных войск.

Как сообщило ИА REGNUM, в результате ударов ВСУ по Энергодару получил ранение ребёнок.