Мелитополь, Бывш. УССР, 1 сентября 2022, 10:07 — REGNUM Высадка киевского десанта в районе Энергодара началась примерно через полчаса после массированного обстрела города. Об этом 1 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Ralf1969

По словам Рогова, киевский десант начали высаживать через полчаса после массированного обстрела Энергодара. Сейчас боевики находятся в двух километрах от станции. Рогов добавил, что националисты подвергаются обстрелу со стороны союзных войск.

Как сообщило ИА REGNUM, в результате ударов ВСУ по Энергодару получил ранение ребёнок.