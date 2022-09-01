Санкт-Петербург, 1 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Голосование по отбору кандидатов в Общественный штаб по вопросам реновации стартовало в Санкт-Петербурге. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе городского парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

На сайте Законодательного собрания опубликованы анкеты кандидатов по районам. Граждане смогут изучить профайл каждого кандидата и выбрать, кому отдать свой голос. Отметим, что голосовать можно сразу за нескольких человек.

Корреспондент ИА REGNUM изучил количественную составляющую анкет. Вместо заявленных 288 там опубликован 261 профайл. Оставшиеся 27 принадлежат самим депутатам. В штаб также выдвинуты представители Общественной палаты города, органов исполнительной и законодательной власти, экспертного сообщества.

Рекордсменом по количеству заявленных анкет стал Московский район, 49 анкет. За ним идёт Кировский — 41 анкета. После Невский (31), Красногвардейский (29), Фрунзенский (27) и Калининский (25) районы. В Выборгском и Красносельском районах совсем немного кандидатов, 11 и 13 человек соответственно.

Меньше всех кандидатур представлено от Курортного района, лишь четыре человека. От Колпинского и Петродворцового района — по две кандидатуры от каждого.

«Адмиралтейский, Василеостровский, Кронштадтский, Петроградский, Пушкинский и Центральный исключены из списка по причине отсутствия, либо незначительного количества многоквартирных домов, попадающих под программу реновации. Интересы жителей этих районов будут представлять депутаты», — отмечают в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

Отметим, что голосование по отбору в Общественный штаб пройдёт с 1 по 15 сентября 2022 года. Затем штаб приступит к решению актуальных вопросов программы комплексного развития территории.