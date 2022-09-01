Чебоксары, , 10:04 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве банка «Мегаполис» обновлены сведения о порядке и сроках проведения расчётов с кредиторами первой очереди. Соответствующее извещение публикует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Корректируется размер выплат кредиторам, которые проводятся с 20 сентября 2021 года и продлены до 18 ноября 2022 года. Как следует из документа, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включённых в реестр, увеличивается на 1,52% — с 60,62% до 62,14% суммы установленных требований.

Также будут осуществлены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям.

Напомним, что в июне 2022 года процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди возрос на 5,55% — с 55,07% до 60,62%. Отметим, что в первую очередь удовлетворяются требования граждан по договорам банковского вклада (счета).

Подробнее: Процент удовлетворения требований по делу банка «Мегаполис» возрос на 5,55%

Как сообщало ИА REGNUM , ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары) признан банкротом решением Арбитражного суда Чувашии в июне 2021 года. Конкурсным управляющим является АСВ. Очередное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 1 декабря.

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