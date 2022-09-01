Чебоксары, 1 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве банка «Мегаполис» обновлены сведения о порядке и сроках проведения расчётов с кредиторами первой очереди. Соответствующее извещение публикует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Корректируется размер выплат кредиторам, которые проводятся с 20 сентября 2021 года и продлены до 18 ноября 2022 года. Как следует из документа, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включённых в реестр, увеличивается на 1,52% — с 60,62% до 62,14% суммы установленных требований.

Также будут осуществлены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям.

Напомним, что в июне 2022 года процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди возрос на 5,55% — с 55,07% до 60,62%. Отметим, что в первую очередь удовлетворяются требования граждан по договорам банковского вклада (счета).

Подробнее: Процент удовлетворения требований по делу банка «Мегаполис» возрос на 5,55%

Как сообщало ИА REGNUM , ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары) признан банкротом решением Арбитражного суда Чувашии в июне 2021 года. Конкурсным управляющим является АСВ. Очередное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 1 декабря.