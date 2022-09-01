Астана, 1 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Казахстане, кроме досрочных выборов президента, требуется проведение досрочных выборов в мажилис (нижняя палата парламента) республики и в маслихаты (местные представительные органы власти в областях и городах республиканского значения). Об этом 1 сентября президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил в послании согражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В этом году состоятся выборы Президента, а в следующем году — выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. А затем будет сформировано правительство», — сказал Токаев.

Он заявил, что для построения справедливого Казахстана нужно провести масштабные политические реформы. Выборы президента Токаев намерен провести осенью, значительно сократив свой текущий президентский срок.

Токаев подчеркнул, что построение Нового Казахстана только начинается и впереди ещё трудный путь. Он заявил, что не свернёт с этого курса.