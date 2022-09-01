Иркутск, 1 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Иркутской области открылась первая полностью роботизированная молочная ферма, сообщили в Минсельхозе России.

Министерство сельского хозяйства Калужской области На молочной ферме

Отмечается, что на предприятии планируют производить свыше тысячи тонн молока ежегодно.

«Здесь полностью автоматизировано управление стадом, подача корма и добавок. Система контролирует процесс доения и регистрирует данные по удою, а также обеспечивает комфортный климат для буренок. Все для высоких производственных показателей», — сообщили в министерстве.

Технологичный проект реализован благодаря господдержке — на строительство и комплектацию фермы выделен грант в размере 25 млн рублей за счёт средств области.