Элиста, , 10:00 — REGNUM Аграрии Калмыкии впервые за 15 лет намолотили 715 тыс. тонн зерновых культур. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава степной республики Бату Хасиков.

Зерно Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Наши аграрии собрали 715 тыс. тонн зерновых — рекордный урожай за последние 15 лет. И это ещё без учёта риса. Для аридных условий нашей республики это рекорд. К сравнению: в 2021 году мы собрали 616 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур», — уточнил глава Калмыкии.

Хасиков поблагодарил селян за труд и преданность своему делу.