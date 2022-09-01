Москва, , 10:00 — REGNUM Страны ЕС значительно сократят количество выдаваемых виз гражданам РФ, а также сделают процедуру получения шенгена более дорогой и сложной. Такое решение приняли главы МИД стран ЕС, сообщили 1 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Шенгенская виза Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, страны ЕС получат право ужесточать пропускной режим на границах, смогут устанавливать ограничения на провоз наличных денег, вводить анкеты об отношении въезжающего к СВО на территории бывш. УССР или ограничивать въезд в одну страну Шенгенской зоны по визе другой.

Отмечается, что конкретные решения в этой сфере пока не приняты. При этом несколько европейских стран не будут дожидаться выработки общих рекомендаций на уровне ЕС и готовы не пускать российских туристов с любым шенгеном — это Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия.

Как сообщает ИА REGNUM, 31 августа 2022 года на заседании в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение приостановить действующее с 2007 года соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией.

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