Тольятти, Самарская область, 1 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Детский забег состоится 1 сентября в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Детский забег на 300 метров в рамках Тульского полумарафона

Сообщается, что мероприятие стартует в 17:30 в Парке Победы в рамках фестиваля спорта «Тольятти спортивный». В забеге могут принять участие дети до 18 лет.

«Детские забеги мы организуем уже шестой год подряд. Они зарождались для популяризации бега и здорового образа жизни», — приводит пресс-служба слова общественного деятеля Тольятти, организатора мероприятия Андрея Набиева.

Отмечается, что забеги пройдут по нескольким возрастным группам и дистанциям.

По завершении забега первым 300 участникам вручат грамоты и медали.