Нью-Йорк, США, , 09:59 — REGNUM Шоураннер (главный продюсер) сериала «Дом Дракона» Мигель Сапочник объявил об уходе из проекта. Об этом 1 сентября сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Сериал «Дом дракона» Кадр из тизера

Отметим, что режиссёр принял это решение в преддверии начала производства второго сезона шоу. Таким образом, руководить созданием продолжения «Дома дракона» далее будет Райан Кондал. Отмечается, что Сапочник, потративший на первый сезон сериала несколько лет жизни, заключил с телеканалом HBO контракт на реализацию новых проектов. При этом он останется на должности исполнительного продюсера «Дома дракона».

Напомним, сериал «Дом дракона» представляет собой приквел к шоу «Игра престолов». В его основу лег роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

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