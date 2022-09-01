Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Шоураннер (главный продюсер) сериала «Дом Дракона» Мигель Сапочник объявил об уходе из проекта. Об этом 1 сентября сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Кадр из тизера Сериал «Дом дракона»

Отметим, что режиссёр принял это решение в преддверии начала производства второго сезона шоу. Таким образом, руководить созданием продолжения «Дома дракона» далее будет Райан Кондал. Отмечается, что Сапочник, потративший на первый сезон сериала несколько лет жизни, заключил с телеканалом HBO контракт на реализацию новых проектов. При этом он останется на должности исполнительного продюсера «Дома дракона».

Напомним, сериал «Дом дракона» представляет собой приквел к шоу «Игра престолов». В его основу лег роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь».