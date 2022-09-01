Южно-Сахалинск, 1 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. На Сахалине полицейские изъяли из незаконного оборота более 9 тыс. экземпляров морского гребешка. Их общая стоимость превышает 6 млн рублей, сообщили 1 сентября в пресс-центр МВД России.

harum.koh Морской гребешок

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Группа из четверых жителей Корсаковского городского округа скупала морской деликатес, который был добыт незаконным путём. Гребешок перерабатывался и затем перепродавался. Женщина взяла на себя работу по купле-продаже, а трое мужчин занимались переработкой.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, партии гребешка были изъяты из багажника автомобиля злоумышленницы, а также из частного дома, торговых точек и ресторана.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, На Сахалине полицейские на берегу реки Гребянка задержали 48-летнего мужчину, который незаконно добывал красную рыбу. Возбуждено уголовное дело.