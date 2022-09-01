Симферополь, 1 сентября 2022, 09:57 — REGNUM За школьные парты в Республике Крым сели более 230 тысяч учащихся, из них в первый раз в первый класс пошли 24 тысячи детей. Об этом 1 сентября в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Глава Крыма поздравил с началом нового учебного года детей, их родителей и педагогов.
Он сообщил, что в этом году в школы Крыма придут более 230 детей, в том числе более 24 тысяч первоклассников.
Аксёнов поблагодарил педагогов за самоотверженный труд, профессионализм и преданность делу.
Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Севастополе в этом году в первый класс пойдут шесть тысяч детей, это больше, чем годом ранее