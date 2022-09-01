Симферополь, 1 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. За школьные парты в Республике Крым сели более 230 тысяч учащихся, из них в первый раз в первый класс пошли 24 тысячи детей. Об этом 1 сентября в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Захар Степанов ИА REGNUM 1 сентября в школе

Глава Крыма поздравил с началом нового учебного года детей, их родителей и педагогов.

«Это радостная и волнующая дата для всех нас. Для тех, кто уже учится, это продолжение движения вверх по лестнице знаний. Для наших дорогих первоклассников это начало нового, очень интересного и важного этапа в жизни», — написал Аксёнов.

Он сообщил, что в этом году в школы Крыма придут более 230 детей, в том числе более 24 тысяч первоклассников.

«Вместе с юными крымчанами на торжественные линейки выйдут их сверстники в ДНР и ЛНР, а также на освобожденных территориях Русского мира. Они будут учиться по российским программам», — добавил глава Крыма.

Аксёнов поблагодарил педагогов за самоотверженный труд, профессионализм и преданность делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Севастополе в этом году в первый класс пойдут шесть тысяч детей, это больше, чем годом ранее