Оттава, , 09:57 — REGNUM Власти канадской провинции Онтарио разрешили лицам с коронавирусом выходить из изоляции через 24 часа после исчезновения симптомов COVID-19 при условии ношения медицинской маски. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Маска Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Речь идет как о пациентах, сдавших тест с положительным результатом на инфекцию, так и людях, которые контактировали с ними. Таким лицам разрешено ходить на работу или в школу. В течение десяти дней после теста или контакта с заболевшим они должны появляться в общественных местах в защитной маске.

Вместе с тем власти не рекомендовали указанным категориям граждан посещать больницы или учреждения длительного ухода, а также другие места повышенного риска.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа телеканал CTVNews передал о том, что власти Канады готовятся к потенциальной четвертой волне распространения коронавирусной инфекции в стране.

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