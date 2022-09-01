Александр Полегенько,
1 сентября 2022, 20:16 — REGNUM Мыс Стерлегова расположен в Карском море, на западном берегу полуострова Таймыр, на северной оконечности залива Толль.
Мыс Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Климат здесь очень суровый, берега преимущественно скалистые, обрывистые, большую часть года море у мыса покрыто льдом. Растительность в основном состоит из мхов и тундрового разнотравья, редко встречаются цветы.
Мыс Стерлегова, окутанный полупрозрачным туманом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Побережье Карского моря у мыса Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На Мысе Стерлегова расположена одноимённая гидрометеостанция
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Своё название мыс получил в честь прославленного мореплавателя, участника Великой Северной экспедиции Дмитрия Васильевича Стерлегова. В 1740 Стерлигов прошёл из Туруханска по Енисею в Северный Ледовитый океан. Во время своей экспедиции мореплаватель провёл съемку побережья, включая западные берега полуострова Таймыр.
Климат на мысе Стерлегова очень суровый
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Берега мыса Стерлегова преимущественно скалистые и обрывистые
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большую часть года море у мыса покрыто льдом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большую часть года море у мыса покрыто льдом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заснеженный берег мыса Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Побережье мыса Стерлегова даже летом во льду
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Скалистые образования возвышаются над водой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Побережье Карского моря у мыса Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Побережье Карского моря у мыса Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Побережье Карского моря у мыса Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Стерлегова расположен в тундре
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На мысе Стерлегова практически нет растительности, но иногда можно увидеть цветы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Арктическая орхидея
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В 1934 году на мысе была построена гидрометеостанция. В месте, где расположена станция, в Карское море впадает речка Ленивая, образуя находящийся на возвышении мыс.
Гидрометеостанция на мысе Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Во время Великой Отечественной войны станция была уничтожена, но вскоре была построена новая
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Благодаря такому расположению станция давала устойчивый радиосигнал, а находящиеся на станции полярники могли издалека увидеть подходящее к берегу судно. Основной задачей станции было обеспечение метеоданными судов, проходящих по Северному морскому пути.
Приближающееся к мысу судно можно увидеть за час
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Во время Великой Отечественной войны по Северному морскому пути проходили военные грузы из США и Британии в Советский Союз. В 1944 году десант немецкой подводной лодки уничтожил станцию. Но уже в 1945 году она была восстановлена и возобновила свою работу.
Мыс Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Стерлегова, как и другие территории российской Арктики, усыпан металлоломом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чтобы очистить Арктику от мусора нужно время
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бочка, оставленная на мысе прошлыми экспедициями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фотокорреспондент ИА REGNUM на легендарном научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» отправился на мыс Стерлегова в составе творческой экспедиции в Арктику, организованной Первой горнорудной компанией «Росатома».
Судно «Михаил Сомов» обеспечивает доставку людей и грузов на полярные станции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» подошло к берегам мыса Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Когда судно «Михаил Сомов» подошло к берегу мыса Стерлегова, погода была пасмурной, и участникам экспедиции пришлось ждать, когда рассеется туман для поднятия вертолёта.
Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» из блистера вертолёта Ми-8
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вертолёт Ми-8Т подлетает к «Михаилу Сомову»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вертолёт Ми-8Т
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Первыми на берег вышли суровые мужчины с ружьями, чтобы проверить, есть ли в окрестностях медведи, а также для обеспечения безопасности новых сотрудников станции, которые прибыли на зимовку.
Первыми на берег отправляется охрана, чтобы проверить, есть ли в округе медведи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Охрана пересаживается с корабля на катер
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Из-за сильного тумана мыса Стерлегова практически не видно
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Охрана отправляется на берег с ружьями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
С судна на берег протянули шланг, по которому пошло топливо для обеспечения работы станции в ближайший год.
Топливный шланг
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Экипаж «Михаила Сомова» протягивает топливный шланг
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Топливный шланг на землю протягивают по воде
Александр Полегенько © ИА REGNUM
С судна «Михаил Сомов» на берег протянули шланг, по которому пошло топливо для обеспечения работы полярной станции в ближайший год
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Топливо обеспечивает работу полярной станции весь год
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Баки с топливом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярникам также доставили продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы. Грузы на полярные станции, как правило, завозятся летом, в остальное время связь с внешним миром возможна лишь в экстренных случаях. Рейс за рейсом вертолёт Ми-8 переносит грузы с «Михаила Сомова» на берег.
Вертолётная площадка на судне «Михаил Сомов»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Погрузка продуктов для полярников на вертолёт Ми-8Т
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Погрузка груза на вертолёт Ми-8Т
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Помимо продуктов, на мыс Стерлегова отправляют и строительные материалы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Погрузка груза на вертолёт Ми-8Т
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вертолёт Ми-8Т взлетает с научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» для доставки груза на землю
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вертолёт Ми-8Т доставляет груз на мыс Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вертолёт Ми-8Т доставляет груз на мыс Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сотрудница станции отправляется на зимовку на мыс Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Доставка сотрудников на зимовку на мыс Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сотрудники станции в вертолёте Ми-8Т
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Населенных пунктов вблизи станции нет, вокруг лишь открытая равнинная тундра. К юго-западу в 5 км находится действующая радионавигационная станция ГЛОНАСС, а в 3,5 км — автоматический световой маяк.
Гидрометеостанция на мысе Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сотрудники гидрометеостанции разгружают продукты
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На мысе Стерлегова, кроме гидрологов, метеорологов и связистов, больше никого и нет. Почти целый год, от навигации к навигации, полярники вынуждены пребывать практически в полной изоляции от остального мира.
Сотрудники гидрометеостанции разгружают продукты
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продукты на зимовку для полярников
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Охрана патрулирует территорию станции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Начальник метеостанции — Владимир Николаевич Карабулин, на мысе Стерлегова он уже пятнадцать лет.
Сотрудники станции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для 18-летней Александры Вербенко это первая зимовка. Девушка только что закончила Новосибирский гидрометеорологический колледж, на станции она будет работать техником-метеорологом.
Для 18-летней Александры Вербенко — это первая зимовка
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для бесперебойной работы станции показания приборов необходимо снимать круглосуточно. Данные отправляются каждые три часа, и на их основе синоптики составляют прогноз погоды.
Гидрометеостанция на мысе Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Суровый арктический климат и изоляция не единственные трудности в работе полярников. На мысе Стерлегова водится опасный хищник — белый медведь. Полярники всегда должны быть настороже: не удаляться далеко от станции и не ходить поодиночке.
Мыс Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
След медвежьей лапы и след человека
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Капкан
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярников всегда и везде сопровождают собаки. В Арктике без них никак нельзя. Собаки чуют медведя за сотни метров и лаем предупреждают человека о его приближении.
Гидрометеостанция на мысе Стерлегова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В Арктике без собак никак нельзя. Вместе с продуктами на станцию ещё доставили «лохматых сотрудников» — щенков, найденных на острове Диксон. Когда щенки подрастут — будут оберегать людей от медведей.
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Поэтому вместе с продуктами на станцию ещё доставили «лохматых сотрудников» — щенков, найденных на острове Диксон. Когда щенки подрастут — будут оберегать от медведей и просто радовать сотрудников станции.
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