1 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Полегенько, , 20:16 — REGNUM Мыс Стерлегова расположен в Карском море, на западном берегу полуострова Таймыр, на северной оконечности залива Толль.

Мыс Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Климат здесь очень суровый, берега преимущественно скалистые, обрывистые, большую часть года море у мыса покрыто льдом. Растительность в основном состоит из мхов и тундрового разнотравья, редко встречаются цветы.

Мыс Стерлегова, окутанный полупрозрачным туманом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Побережье Карского моря у мыса Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

На Мысе Стерлегова расположена одноимённая гидрометеостанция Александр Полегенько © ИА REGNUM

Своё название мыс получил в честь прославленного мореплавателя, участника Великой Северной экспедиции Дмитрия Васильевича Стерлегова. В 1740 Стерлигов прошёл из Туруханска по Енисею в Северный Ледовитый океан. Во время своей экспедиции мореплаватель провёл съемку побережья, включая западные берега полуострова Таймыр.

Климат на мысе Стерлегова очень суровый Александр Полегенько © ИА REGNUM

Берега мыса Стерлегова преимущественно скалистые и обрывистые Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большую часть года море у мыса покрыто льдом Александр Полегенько © ИА REGNUM Большую часть года море у мыса покрыто льдом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заснеженный берег мыса Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Побережье мыса Стерлегова даже летом во льду Александр Полегенько © ИА REGNUM Скалистые образования возвышаются над водой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Побережье Карского моря у мыса Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Побережье Карского моря у мыса Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM Побережье Карского моря у мыса Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Стерлегова расположен в тундре Александр Полегенько © ИА REGNUM

На мысе Стерлегова практически нет растительности, но иногда можно увидеть цветы Александр Полегенько © ИА REGNUM Арктическая орхидея Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1934 году на мысе была построена гидрометеостанция. В месте, где расположена станция, в Карское море впадает речка Ленивая, образуя находящийся на возвышении мыс.

Гидрометеостанция на мысе Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Во время Великой Отечественной войны станция была уничтожена, но вскоре была построена новая Александр Полегенько © ИА REGNUM

Благодаря такому расположению станция давала устойчивый радиосигнал, а находящиеся на станции полярники могли издалека увидеть подходящее к берегу судно. Основной задачей станции было обеспечение метеоданными судов, проходящих по Северному морскому пути.

Приближающееся к мысу судно можно увидеть за час Александр Полегенько © ИА REGNUM

Во время Великой Отечественной войны по Северному морскому пути проходили военные грузы из США и Британии в Советский Союз. В 1944 году десант немецкой подводной лодки уничтожил станцию. Но уже в 1945 году она была восстановлена и возобновила свою работу.

Мыс Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Стерлегова, как и другие территории российской Арктики, усыпан металлоломом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чтобы очистить Арктику от мусора нужно время Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бочка, оставленная на мысе прошлыми экспедициями Александр Полегенько © ИА REGNUM Мыс Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фотокорреспондент ИА REGNUM на легендарном научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» отправился на мыс Стерлегова в составе творческой экспедиции в Арктику, организованной Первой горнорудной компанией «Росатома».

Судно «Михаил Сомов» обеспечивает доставку людей и грузов на полярные станции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» подошло к берегам мыса Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Когда судно «Михаил Сомов» подошло к берегу мыса Стерлегова, погода была пасмурной, и участникам экспедиции пришлось ждать, когда рассеется туман для поднятия вертолёта.

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» из блистера вертолёта Ми-8 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вертолёт Ми-8Т подлетает к «Михаилу Сомову» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вертолёт Ми-8Т Александр Полегенько © ИА REGNUM

Первыми на берег вышли суровые мужчины с ружьями, чтобы проверить, есть ли в окрестностях медведи, а также для обеспечения безопасности новых сотрудников станции, которые прибыли на зимовку.

Первыми на берег отправляется охрана, чтобы проверить, есть ли в округе медведи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Охрана пересаживается с корабля на катер Александр Полегенько © ИА REGNUM

Из-за сильного тумана мыса Стерлегова практически не видно Александр Полегенько © ИА REGNUM

Охрана отправляется на берег с ружьями Александр Полегенько © ИА REGNUM

С судна на берег протянули шланг, по которому пошло топливо для обеспечения работы станции в ближайший год.

Топливный шланг Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экипаж «Михаила Сомова» протягивает топливный шланг Александр Полегенько © ИА REGNUM

Топливный шланг на землю протягивают по воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

С судна «Михаил Сомов» на берег протянули шланг, по которому пошло топливо для обеспечения работы полярной станции в ближайший год Александр Полегенько © ИА REGNUM

Топливо обеспечивает работу полярной станции весь год Александр Полегенько © ИА REGNUM

Баки с топливом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярникам также доставили продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы. Грузы на полярные станции, как правило, завозятся летом, в остальное время связь с внешним миром возможна лишь в экстренных случаях. Рейс за рейсом вертолёт Ми-8 переносит грузы с «Михаила Сомова» на берег.

Вертолётная площадка на судне «Михаил Сомов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Погрузка продуктов для полярников на вертолёт Ми-8Т Александр Полегенько © ИА REGNUM

Погрузка груза на вертолёт Ми-8Т Александр Полегенько © ИА REGNUM

Помимо продуктов, на мыс Стерлегова отправляют и строительные материалы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Погрузка груза на вертолёт Ми-8Т Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вертолёт Ми-8Т взлетает с научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» для доставки груза на землю Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вертолёт Ми-8Т доставляет груз на мыс Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вертолёт Ми-8Т доставляет груз на мыс Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сотрудница станции отправляется на зимовку на мыс Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Доставка сотрудников на зимовку на мыс Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сотрудники станции в вертолёте Ми-8Т Александр Полегенько © ИА REGNUM

Населенных пунктов вблизи станции нет, вокруг лишь открытая равнинная тундра. К юго-западу в 5 км находится действующая радионавигационная станция ГЛОНАСС, а в 3,5 км — автоматический световой маяк.

Гидрометеостанция на мысе Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гидрометеостанция на мысе Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сотрудники гидрометеостанции разгружают продукты Александр Полегенько © ИА REGNUM

На мысе Стерлегова, кроме гидрологов, метеорологов и связистов, больше никого и нет. Почти целый год, от навигации к навигации, полярники вынуждены пребывать практически в полной изоляции от остального мира.

Сотрудники гидрометеостанции разгружают продукты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продукты на зимовку для полярников Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гидрометеостанция на мысе Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Охрана патрулирует территорию станции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Начальник метеостанции — Владимир Николаевич Карабулин, на мысе Стерлегова он уже пятнадцать лет.

Сотрудники станции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для 18-летней Александры Вербенко это первая зимовка. Девушка только что закончила Новосибирский гидрометеорологический колледж, на станции она будет работать техником-метеорологом.

Для 18-летней Александры Вербенко — это первая зимовка Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для бесперебойной работы станции показания приборов необходимо снимать круглосуточно. Данные отправляются каждые три часа, и на их основе синоптики составляют прогноз погоды.

Гидрометеостанция на мысе Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гидрометеостанция на мысе Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гидрометеостанция на мысе Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM Гидрометеостанция на мысе Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Суровый арктический климат и изоляция не единственные трудности в работе полярников. На мысе Стерлегова водится опасный хищник — белый медведь. Полярники всегда должны быть настороже: не удаляться далеко от станции и не ходить поодиночке.

Мыс Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

След медвежьей лапы и след человека Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM Капкан Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярников всегда и везде сопровождают собаки. В Арктике без них никак нельзя. Собаки чуют медведя за сотни метров и лаем предупреждают человека о его приближении.

Гидрометеостанция на мысе Стерлегова Александр Полегенько © ИА REGNUM

В Арктике без собак никак нельзя. Вместе с продуктами на станцию ещё доставили «лохматых сотрудников» — щенков, найденных на острове Диксон. Когда щенки подрастут — будут оберегать людей от медведей. Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поэтому вместе с продуктами на станцию ещё доставили «лохматых сотрудников» — щенков, найденных на острове Диксон. Когда щенки подрастут — будут оберегать от медведей и просто радовать сотрудников станции.

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