Сеул, 1 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. 1 сентября открылась очередная сессия Национального собрания (парламента) Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что это первая сессия после прихода к власти администрации Юн Сок Ёля.

В течение ста дней депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов, включая проекты, нацеленные на вывод страны из сложной экономической ситуации.

На 14 сентября назначено выступление председателя крупнейшей оппозиционной Демократической партии «Тобуро», а 15 сентября выступление председателя правящей партии «Сила народа».

С 19 по 22 сентября Национальное собрание заслушает отчёты глав правительственных учреждений, а с 4 по 24 октября состоится парламентская инспекция.