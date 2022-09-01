Степанакерт, 1 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Занятие азербайджанскими войсками Лачинского коридора — это продолжение активной политики Баку, реализующего успех, достигнутый во время второй Карабахской войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа сообщил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

president.az Ильхам Алиев

Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во всяком случае, подобного рода версия высказывается некоторыми телеграм-каналами и убедительно не опровергается. Но, в любом случае, мы имеем дело с реализацией подписанных 10 ноября 2020 года трёхсторонних соглашений между Россией, Азербайджаном и Арменией, с их этапами. Тут весь вопрос в сроках, потому что на строительство обходной автомобильной дороги был отведён трёхлетний срок. Но, как мы видим, Азербайджан, и, надо сказать, что в этом он последователен, изначально настаивал на том, чтобы этот вопрос должен быть решён как можно раньше и построил свой участок по-стахановски за полтора года вместо трёх лет. В то время, как армянская сторона, видимо, надеялась на некую возможность оттянуть наступление этого этапа. Ну, мы видели в начале августа обострение в Лачинском районе, когда Азербайджан дал понять, что он и дальше будет пользоваться в полной мере теми преимуществами, в том числе и военными, и политическими, которые он получил по результатам последних лет, в частности, во время войны 2020 года. Андрей Арешев Существует достаточно много версий и предположений на этот счёт. Одна из версий связана с тем, что досрочная сдача Лачина (Бердзора), Забуха (Ахавно) и Суса (Неркин Суса) является следствием неких личных устных договорённостей между премьер-министром Армениии президентом Азербайджана. Во всяком случае, подобного рода версия высказывается некоторыми телеграм-каналами и убедительно не опровергается. Но, в любом случае, мы имеем дело с реализацией подписанных 10 ноября 2020 года трёхсторонних соглашений между Россией, Азербайджаном и Арменией, с их этапами. Тут весь вопрос в сроках, потому что на строительство обходной автомобильной дороги был отведён трёхлетний срок. Но, как мы видим, Азербайджан, и, надо сказать, что в этом он последователен, изначально настаивал на том, чтобы этот вопрос должен быть решён как можно раньше и построил свой участок по-стахановски за полтора года вместо трёх лет. В то время, как армянская сторона, видимо, надеялась на некую возможность оттянуть наступление этого этапа. Ну, мы видели в начале августа обострение в Лачинском районе, когда Азербайджан дал понять, что он и дальше будет пользоваться в полной мере теми преимуществами, в том числе и военными, и политическими, которые он получил по результатам последних лет, в частности, во время войны 2020 года.

Эксперт подчеркнул, что со стороны Пашиняна слышатся достаточно путанные показания на этот счёт, но, в целом, то, что происходит, соответствует логике мышления и поведения главы правительства Армении, которая содержалась в ряде его выступлений, в сборнике его статей «Обратная сторона Земли», где он непосредственно высказывал определённую позицию и по отношению к Нагорному Карабаху и к теперь уже бывшему «поясу безопасности», куда входит и Лачинский район.

Напомним, что 26 августа азербайджанская армия взяла под свой контроль город Лачин и сёла Забух и Сус.