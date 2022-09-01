Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Ростовской области встретили более 17,5 тыс. мирных жителей Донбасса и территорий бывш. УССР, перешедших границу России за сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пограничном управлении ФСБ России 1 сентября.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы из Мариуполя и Макеевки в коридоре ПВР

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17,5 тысячи граждан», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что о начале массовой эвакуации жителей Донбасса было объявлено вечером 18 февраля 2022 года. Граничащая с ДНР и ЛНР Ростовская область стала первым регионом России, которая приняла вынужденных переселенцев.