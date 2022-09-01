Якутск, 1 сентября 2022, 10:01 — REGNUM На торжественной линейке в учреждении образования в том числе присутствовал глава Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе правительства региона.
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Ремонт в лицее проводился по федеральной программе модернизации объектов образования. В здании заменили окна, двери, электроосвещение, утеплили чердак, отремонтировали фасад, потолок, стены, пол, канализацию, систему горячего и холодного водоснабжения.
Как сообщало ИА REGNUM, поздравляя школьников с Днём знаний, глава Якутии пожелал им учиться с удовольствием. Впервые сели сегодня за парты более 16 тыс. детей в республике.