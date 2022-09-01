Москва, , 10:10 — REGNUM В воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, в рамках «северного завоза» доставлено более 37 тыс. тонн грузов различного назначения. План выполнен на 92%. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Северный завоз Mil.ru

В числе грузов было доставлено 7 тыс. тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ), 21 тыс. тонн твёрдого топливо, 70 тонн вещевого имущества, 13 тонн предметов медицинского назначения и более 2,5 тыс. прочих грузов. На данный момент осуществляется доставка 3 тыс. тонн ГСМ

Поставка осуществляется силами Тихоокеанского флота и судами сторонних организаций.

«Северный завоз» в Восточном военном округе проходит ежегодно с начала лета и до осени. Ожидается, что в этом году доставка грузов завершится к концу сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что одной из значимых сессий в деловой программе VII Восточного экономического форума во Владивостоке станет тема северного завоза: «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира». Участникам 6 сентября предстоит обсудить северный завоз как новую систему снабжения.

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