Кемерово, 1 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области 1 сентября свои двери открыли 648 школ. 33,2 тыс. детей пошли в 1709 первых классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

О.П. Слета. В первый класс. 1969

Кроме того, школы пополнились 278 новыми педагогами, 70 из которых станут первыми учителями для учеников.

Добавим, что к началу учебного года в регионе проведено в нормативное состояние более 400 пешеходных переходов, расположенных вблизи школ во всех муниципалитетах. На эти цели в областном бюджете на 2022 год предусмотрели почти 900 млн рублей.