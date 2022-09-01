Донецк, 1 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя, сообщили 1 сентября в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За минувшие сутки, с 08.00 31 августа до 08.00 1 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что еще 20 мирных жителей получили ранения, включая подростка 2005 года рождения.