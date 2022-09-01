Вашингтон, 1 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Сильвестр Сталлоне заявил, что он никогда в жизни так много не работал, как на съёмочной площадке криминального сериала «Король Талсы». Об этом 1 сентября сообщает портал Dedline.

Georges Biard Сильвестр Сталлоне

В посте на своей странице в соцсети актёр написал, что ему было очень весело на съёмках этого шоу, но столько работать ему пришлось впервые в жизни. «То, что мы придумали, — это что-то экстраординарное и меняющее мою жизнь», — заявил Сталлоне, добавив, что производство «Короля Талсы» было «долгим, сложным, захватывающим, умопомрачительным».

Напомним, премьера сериала «Король Талсы» состоится 13 ноября на сайте онлайн-кинотеатра Paramount Plus. Сюжет шоу расскажет о приключениях капо (представитель мафии, занимающий высокое положение в криминальной семье и подчиняющийся непосредственно её боссу) мафии Нью-Йорка, который провёл в тюрьме 25 лет и вышел на свободу. После этого глава группировки даёт ему задачу построить криминальную организацию в городе Талса штата США Оклахома.