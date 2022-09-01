На ликвидацию последствий ЧС в Ростовской области выделили 1,1 млн рублей
Усть-Донецкий район, Ростовская область, 1 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. На ликвидацию последствий ЧС в Усть-Донецком районе Ростовской области выделено 1,1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.
Средства направят жителям станицы Верхнекундрюченской, пострадавшим от природного пожара, перекинувшегося с земель лесного фонда. 1 млн рублей перечислят людям, полностью лишившимся имущества первой необходимости. Ещё 100 тыс. рублей станичникам направят в качестве единовременной материальной помощи.
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Ранее более 4,5 млн рублей было направлено на выплаты пострадавшим от пожара жителям Усть-Донецкого и Тацинского районов.
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