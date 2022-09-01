1 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Василий Иванов, , 13:12 — REGNUM В концертном зале Зарядье проходит просветительский марафон «Знание», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гости просветительского марафона «Знание» собираются в холле концертного зала «Зарядье» Василий Иванов © ИА REGNUM

Логотип просветительского марафона «Знание» Василий Иванов © ИА REGNUM

Российское общество «Знание» проводит новый федеральный просветительский марафон. В течение трех дней зрителей ждут выступления более 200 выдающихся лекторов: государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, специалистов медиаиндустрии, свыше 120 часов просветительского контента, а также лекции в новых форматах, премьера просветительского спектакля и многое другое.

Гости марафона занимают места Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония открытия марафона «Знание» Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония открытия марафона «Знание» Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония открытия марафона «Знание» Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония открытия марафона «Знание» Василий Иванов © ИА REGNUM

Программа марафона разделена на 5 ключевых тем, распределенных по 5 площадкам. В Москве работа студии в концертном зале «Зарядье» посвящена теме «Знание. Сила», которая продемонстрирует, что именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать мечты.

На стенде РУДН Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде РУДН Василий Иванов © ИА REGNUM

На просветительском марафоне «Знание» Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде ВКонтакте Василий Иванов © ИА REGNUM

Лейтмотивом площадки в Санкт-Петербурге станет тема «Знание. Сделано в России», которая проиллюстрирует масштаб интеллектуального, творческого и технологического потенциала России для создания новых продуктов, а также познакомит молодежь с последними решениями в области импортозамещения.

Мастер-класс стрит-артистов Фарида Руэда и Коки Энгельберт Серна Василий Иванов © ИА REGNUM

Кока Энгельберт Серна Василий Иванов © ИА REGNUM

Фарид Руэда Василий Иванов © ИА REGNUM

Площадка «Знание. Наследие России» в Нижнем Новгороде познакомит слушателей с множеством культурных, научных и технических открытий, которые являются предметом национальной гордости россиян.

Выступление Сергея Сельянова Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Сергея Сельянова Василий Иванов © ИА REGNUM

Стас Старовойтов Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Стаса Старовойтова Василий Иванов © ИА REGNUM

Кроме того, в программу марафона войдет трек «Знание. Экология», в нем будет представлена просветительская программа площадки «Знания» на Всероссийском молодёжном экологическом форуме «Экосистема» в Камчатском крае, которая продемонстрирует преимущества осознанного образа жизни и раскроет актуальные инструменты для заботы об окружающей среде, а также трек «Знание. Мы вместе», который будет организован в Луганске и продемонстрирует слушателям, что нас объединяет.

Видеоэкскурсия в музей военной формы с Владимиром Мединским Василий Иванов © ИА REGNUM

Марафон стартовал с выступления Германа Грефа, который рассказал о новых трендах и направлениях, связанных с развитием Сбербанка. Он рассказал о разработках, связанных с улучшением уровня жизни людей. В качестве примера Греф привёл созданные командой Сбера машины с автоуправлением, а также гаджеты нового типа, управляемые голосом, прикосновением и жестикуляцией.

Выступление Германа Грефа Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Германа Грефа Василий Иванов © ИА REGNUM

Поздравить всех с началом марафона приехал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выступил с лекцией «Искусство убеждать: сила слова в агрессивной среде». Он посоветовал гостям марафона больше писать от руки, чтобы развить логическое мышление. Логика и знания — это залог убедительности, сказал Песков.

Выступление Дмитрия Пескова Василий Иванов © ИА REGNUM

Он также обратил внимание, что о качественном уровне таланта убеждения мечтают многие политики. Однако некоторые из них прибегают к такому приёму, как популизм. Этим, по словам Пескова, часто занимаются западные политические деятели. Поэтому их практически не выбирают на второй срок.

Убедительными могут быть и мошенники, сказал пресс-секретарь главы государства.

«Чтобы уметь противостоять чужим мнениям, которые вам навязывают, и ясно донести свою позицию, нужно обладать силой, внутренней силой, атрибутами силы и быть готовым действовать».

Дмитрий Песков Василий Иванов © ИА REGNUM

Дмитрий Песков также вспомнил высказывание о том, что «добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем просто добрым словом». К сожалению, иногда приходится действовать согласно этой фразе, сказал Песков.

Дмитрий Песков Василий Иванов © ИА REGNUM

В заключении своего выступления он подчеркнул особую роль высказываний политических деятелей. Отдельно он выделил Мюнхенскую речь президента Владимира Путина: «если у вас есть вопросы относительно того, что сейчас происходит, почитайте Мюнхенскую речь Путина. Там есть все ответы…» Также пресс-секретарь президента посоветовал прочитать книгу министра обороны РФ Сергея Шойгу «Про вчера».

Выступление Дмитрия Пескова Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральный директор VK Владимир Кириенко обсудил с аудиторией перспективы развития отечественной платформы, коснувшись таких новых разработок, как нейро HD и виртуальный аватар. Он отметил увеличение аудитории, составившее 100 млн пользователей в месяц. Также гости в формате открытого диалога поговорили с Кириенко об образовательном потенциале VK платформы.

Владимир Кириенко Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Владимира Кириенко Василий Иванов © ИА REGNUM

Гендиректор VK отметил большой потенциал возможностей в этой сфере, отметив однако, что никакой онлайн не заменит живое общение, поэтому цифровое образование должно дополнять, а не заменять. Участники марафона спросили о возможности трудоустройства в IT-компанию без навыков программирования. Кириенко ответил, что, на самом деле, уже сейчас около 50% сотрудников в его компании — это гуманитарии. «Дизайн, музыка при создании игр и многое другое — про гуманитариев. Необязательно уметь писать коды, чтобы начать работать».

Владимир Кириенко вручает книгу за лучший вопрос Василий Иванов © ИА REGNUM

Сергей Лавров выступил перед аудиторией с лекцией «Дипломатия эмоций: убеждение и удержание». Министр не стал ходить вокруг да около и обсудил предмет лекции на примере актуальной политической ситуации.

Выступление Сергея Лаврова Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Сергея Лаврова Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление Сергея Лаврова Василий Иванов © ИА REGNUM

Он сказал, что ни в коем случае нельзя поддаваться негативным эмоциям.

«На нашей стороне устав ООН и большое количество стран, соблюдающих прописанные в нем нормы взаимоуважения между политическими партнерами и людьми… Я верю, что период мракобесия у наших западных партнёров закончится и они захотят вернуться к нормальному формату взаимодействия, партнерскому общению. Однако возобновить его будет возможно уже на тех условиях, которые устроят всех, и нас тоже… К сожалению, сегодня ЕС — организация, не особо преследующая альтруистические интересы. Запад сейчас сам подрывает все те основы, которые были фундаментом миропорядка: открытый рынок, глобализм и так далее».

Сергей Лавров Василий Иванов © ИА REGNUM

Одной из приоритетных задач для российской дипломатии Лавров назвал увеличение присутствия на пространстве Содружества Независимых Государств. «Важно сейчас обезопасить нашу страну и дружественные государства от капризов Запада».

Вопросы из зала Василий Иванов © ИА REGNUM

Из зала также поступили несколько вопросов про историческую ретроспективу, связанную с распадом СССР. В этой связи министр завёл речь о Михаиле Горбачеве. Он вспомнил высказывание Джеймса Бейкера о советском президенте, которого американский политик назвал честным переговорщиком и отметил, что всегда может рассчитывать на его слово. «Жаль, что это доверие не оправдывается со стороны наших партнёров… На сегодняшний день методы давления на дипломатов из дружественных нам государств иногда сравни ударам ниже пояса… Воспитания на той стороне явно не хватает».

Однако Лавров сказал, что не предвидит крупных катастроф и наблюдает в мире тенденции к возвращению адекватного партнерского взаимодействия.

Выступление Сергея Лаврова Василий Иванов © ИА REGNUM

Марафон продлится до 2-го сентября. На сайте мероприятия будет возможно посмотреть записи лекций. Однако задать свои вопросы и ощутить атмосферу возможно только на площадках в дни проведения.