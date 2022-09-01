Мелитополь, 1 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В городе Энергодар увеличилось количество пострадавших в результате ударов киевских боевиков. Об этом 1 сентября заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По его словам, число раненых в результате ударов достигло пяти. Среди них один ребёнок. Рогов отметил, что несовершеннолетний житель города находится в очень тяжёлом состоянии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке Киева захватить Запорожскую АЭС.