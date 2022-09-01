Астана, 1 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Систему властных институтов Казахстана нужно децентрализовать. Об этом 1 сентября президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил в послании казахстанскому народу.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Акцент необходимо сделать на децентрализации системы государственного управления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих», — сказал Токаев.

Президент заявил, что часть полномочий правительства следует передать министерствам. По его мнению, за действия каждого ведомства должен отвечать соответствующий министр, а не «коллективный кабинет». Правительству же, как считает Токаев, следует заниматься решением вопросов, требующих межотраслевых отношений.

Стоит отметить, что Токаев в послании народу также предложил сократить влияние государства на экономику, провести досрочные выборы президента республики и запретить переизбирать главу государства.