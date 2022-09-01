Пекин, 1 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. 11-й тайфун за этот год Китае «Хиннамнор» усилился до супертайфуна и быстро приближается к Восточно-Китайскому морю. Ожидается, что он переместится в юго-восточную часть Восточно-Китайского моря вечером 3 сентября, а Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР призвало прибрежные районы подготовиться в непогоде, сообщает 1 сентября газета Global Times.

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Ожидается, что волны у берега в провинциях Чжэцзян, Фуцзянь и Цзянсу, а также в Шанхае достигнут пяти метров в высоту, а процесс воздействия, как ожидается, будет длительным и широким, сообщает Министерство природных ресурсов Китая.

Национальные органы по управлению чрезвычайными ситуациями 31 августа виртуальную встречу с властями восьми прибрежных провинций и регионов, включая провинции Чжэцзян и Фуцзянь на востоке страны, подчеркнув важность подготовительной работы и уделив приоритетное внимание безопасности людей.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, тайфун, вероятно, сохранит свой сверхсильный уровень в течение длительного времени, а его последующая траектория движения неопределенна. Риск ущерба от шторма и наводнения может быть серьезным.

Национальная служба океанических прогнозов выпустила синее предупреждение о морских волнах. Красный цвет означает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.

Чжэцзян в среду начал чрезвычайное реагирование IV уровня для Хиннамнора. Ожидается, что с четверга по 6 сентября в прибрежных районах Чжэцзяна будет сильный шторм, высота волн которого, по данным местных властей, составит от 6 до 9 метров.